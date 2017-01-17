تيريزا ماي: نغادر الاتحاد الأوروبي ولكننا لا نغادر أوروبا

أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، في خطاب مهم بشأن خطط الحكومة حول مستقبلها في أوروبا، “إننا نغادر الاتحاد الأوروبي، ولكننا لا نغادر أوروبا”.

وأكدت أن “الاستفتاء الذي أجري العام الماضي حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، كان تصويتاً لاستعادة ديمقراطيتنا البرلمانية، ولكي نكون أكثر ميلاً للتوجه الدولي”، مضيفة ان بريطانيا تريد اتفاقا جمركيا جديدا مع الاتحاد الاوروبي، مشيرة الى انها منفتحة على كيفية التوصل اليه وانها تريد رفع اكبر قدر ممكن من العراقيل امام التجارة.

وأكدت ماي في خطابها حول استراتيجيتها للمفاوضات المرتقبة مع الاتحاد الاوروبي حول خروج بلادها من التكتل، أن بلادها لا تسعى لعضوية جزئية في الاتحاد الأوروبي بل لشراكة جديدة متكافئة معه، ولفتت الى أنها ستطرح الاتفاق النهائي للانفصال عن الاتحاد الأوروبي للتصويت في البرلمان، قائلة “تنازلات ستقدم بالتأكيد خلال المفاوضات لكن من المهم أن يكون هناك أكبر قدر ممكن من التيقن وسيكون هناك تدقيق مناسب”.