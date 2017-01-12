تيتي يحدد موعد إعلان قائمة السيليساو

كشف المدير الفني للمنتخب البرازيلي تيتي عن موعد إعلان قائمة السيليساو النهائية لمواجهة كولومبيا الودية في المباراة التي ستقام لدعم عائلات ضحايا حادثة تحطم طائرة فريق شابيكوينسي .
وقال تيتي:”سنرى جهوزية لاعبينا وحالتهم البدنية والصحية قبل الإعلان عن التشكيلة الرسمية يوم 19 كانون الثاني “.
وأضاف المدرب البرازيلي:” سأتواصل أنا و جهازنا الطبي مع أندية اللاعبين لمنحنا الضوء الأخضر لمشاركتهم في المباراة لـ 45 دقيقة على الأقل”.
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