تيانجين الصيني يرغب في التعاقد مع نجم لاتسيو

أعلنت شبكة سبورت ميديا سيت الإيطالية أن نادي تيانجين الصيني يرغب في التعاقد مع نجم نادي لاتسيو الإيطالي والدولي البرازيلي فيليبي أندرسون Felipe Anderson خلال الفترة المقبلة.
وأشارت الشبكة إلى أن النادي الصيني الذي يدربّه الإيطالي فابيو كانافارو مستعد لتقديم عرضِ بقيمة 50 مليون يورو من أجل الحصول على أندرسون الذي يعتبر من نجوم لاتسيو في المواسم الماضية.
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