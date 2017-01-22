تيار المستقبل يواصل انتخابات مكاتب المنسقيات تجديدا لقيادته

شهدت 15 منطقة لبنانية الاحد، انتخابات مكاتب المنسقيات في تيار “المستقبل” حيث جرى الإقتراع وسط اجواء ديموقراطية وهادئة ومشاركة لافتة من مختلف القطاعات ومكاتب ومنتسبي التيار.

تنافس في مدينة صيدا التي يبلغ عدد ناخبيها لهذه الإنتخابات 857 ناخبا ثلاثة عشر مرشحا على سبعة مقاعد بعد فوز مرشحين بالتزكية وانسحاب ستة مرشحين آخرين وقد وصف الناخبون الإنتخابات بأنها “عرس ديموقراطي”.

بدوره، زار امين عام تيار “المستقبل” احمد الحريري عددا من مراكز الإقتراع واكد بعد الإدلاء بصوته انه اقترع بورقة بيضاء لأنه يعتبر ان الجميع عائلته واقرباؤه.

واشار الى ان التيار يمر بمرحلة جديدة سيكون لها تقييم لإيجابياتها وسلبياتها، مؤكدا الهيئات المنتخبة ستقوم بعمل مضاعف عن الهيئات المعينة لتثبت نفسها وتكون على قدر الناس الذين صوتوا لها في الانتخابات.

وقال في وقت احق في تغريدة على “تويتر”: “مبروك لتيار المستقبل إنجاز انتخابات أعضاء مكاتب المنسقيات في كل لبنان بنسبة 77 بالمئة وبمشاركة 9433 ناخب من المنتسبين”.

وكما في صيدا كذلك في عكار أجواء ديموقراطية تنافسية، وسط مشاركة كثيفة وتنافس للائحتين فيما يبلغ عدد الهيئة الناخبة 2029 صوتاً.

وفي البقاع الغربي والأوسط كما في كل منسقيات تيار المستقبل في لبنان جرت عملية الإقتراع بشكل هادىء وحضاري واكد الناخبون ان الإنتخابات دليل على عافية التيار وعلى ممارسة الديمقراطية السليمة في مسيرته.

وفي عرسال جرت العملية الانتخابية لإختيار سبعة اعضاء في مكتب المنسقية فيما ترشح 16 عضو ضمن تحالفات فردية ويبلغ عدد الناخبين 365.

وبدورها شهدت منطقة البترون ايضا انتخابات ديموقراطية وسط تنافس هادىء ومشاركة واسعة.