“تيار المستقبل” ينتخب مكاتب منسقياته غداً

يجري “تيار المستقبل”، يوم غدٍ الأحد في 22 كانون الثاني الجاري، انتخابات أعضاء مكاتب المنسقيات في مراكزها في 15 منطقة، في صيدا، طرابلس، عكار، البترون وجبيل، زغرتا، البقاع الأوسط، البقاع الغربي وراشيا، بعلبك، عرسال الهرمل، جبل لبنان الجنوبي، المنية، الضنية، الكورة، العرقوب، في حين ستتم انتخابات منسقية بيروت في مجمع البيال.

وينتظر أن تفتح صناديق الاقتراع في البيال، وفي مراكز المنسقيات، عند العاشرة صباحاً، على أن تستمر عملية الانتخاب لغاية السادسة مساء، حيث سيتنافس أكثر من 350 مرشحاً على 127 مقعداً في عضوية مكاتب المنسقيات، تحت إشراف هيئة الإشراف والرقابة في كل منطقة.

وتأتي انتخابات أعضاء مكاتب المنسقيات، التي يليها الأحد المقبل في 29 كانون الثاني الجاري، انتخابات أعضاء مكاتب القطاعات والمصالح المركزية، في سياق مرحلة إعادة تشكيل الأمانة العامة والمكتب التنفيذي، تتويجاً للمسار الديموقراطي الذي أنتجه المؤتمر العام الثاني، الذي انعقد في 26 و27 تشرين الثاني الفائت، في إعادة تشكيل قيادته السياسية والحزبية، رئيساً ونواباً للرئيس، وأميناً عاماً، وفي انتخاب مكتبه السياسي.