تيار “المستقبل” في عكار: وادي خالد لن تكون لقمة سائغة لبعض الاقلام ولن تسكت على من يسيء لسمعتها ولسمعة أهلها

صدر عن “تيار المستقبل” في عكار، اليوم، البيان الآتي:

وكأن هناك مدرسة جديدة وممنهجة ومتجذرة بالحقد وزرع الفتنة وتشويه صورة الآمنين في وادي خالد الذين ورغم الاوجاع التي تحيط بهم الا انهم هم أول المؤمنين بالدولة والمؤسسات.

وادي خالد بكافة مكوناتها التي تفتخر بانتمائها الى الدولة اللبنانية لم ولن تكون لقمة سائغة لبعض الاقلام ولن تسكت على من يسيء لسمعتها ولسمعة أهلها الذين يناضلون في سبيل البقاء، ويناضلون في سبيل العيش بكرامة .

ورغم الاوجاع التي تحيط بها استطاعت وادي خالد ان تبقى عنواناً للخير والانسانية وفتحت أبوابها للنازحين السوريين ولم تبخل على أحد، لكن ان تدعي بعض الاقلام أنها منصة للعمل الارهابي وتصنيع الارهاب وممراً لتجارة المخدرات فهذا محض افتراء وتجني وعمل مشبوه، وغريب عن مهنية جريدة “الجمهورية” وموضوعيتها.

نؤكد للجميع ان هذه منطقة وادي خالد الأكثر وطنية وعروبة واصالة لم ولن تكون بؤرة للارهاب ولا للتطرف ولا لصناعة الاسلحة ولا المخدرات، وادي خالد الوطنية بامتياز المنطقة الوادعة والمتواضعة اثبتت خلال السنوات الماضية والحالية انها مساحة لأهل الحكمة والموعظة والعلم والثقافة والانتماء للوطن.