تيار “المستقبل” دعا لأوسع مشاركة في مهرجان “القليعات قلع” دعماً لتشغيل مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض في القليعات

دعا تيار المستقبل في عكار جمهورَه وأنصارَه وكوادرَه إلى أوسع مشاركة في المهرجان الشعبي، الذي ينظمُه الحراكُ المدني بالتعاون مع اتحاد بلديات السهل، دعماً لتشغيل مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض في القليعات، تحت شعار القليعات قلع.

وأكد التيار في بيان أن تشغيل المطار هو حق لعكار وأهلها، نظراً لأهميته الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والأمنية، مشددا على أن هذا الحق لا يجوز تجاهله بعد اليوم من قبل الدولة اللبنانية، المطالبة بالمبادرة سريعاً إلى تصحيح الخلل الإنمائي اللاحق بعكار، وإعطاء أهلها حقوقهم البديهية، أسوة بباقي اللبنانيين.

وجزم تيار المستقبل أن ما يطالب به أهالي عكار من مطالب إنمائية، هي حقوق مكتسبة، لا منة لأحد فيها عليهم، مؤكدا انه لم ولن يوفر يوماً أي جهد في العمل مع كل العكاريين لمواجهة كل التحديات وتذليل كل العوائق، وإسقاط كل الذرائع، التي يتلطى خلفها البعض، لمنع الإنماء عن عكار أو تقنينه.

المستقبل ختم بيانه بالتشديد أن صرخة أهالي عكار يوم الأحد المقبل هي برسم العهد الجديد الذي نأمل أن يصغي إلى وجع عكار جيداً، خصوصاً وأن العكاريين، كما كل اللبنانيين، يستبشرون من هذا العهد كل الخير، بقيادة رئيس الجمهورية ميشال عون، ويأملون من هذه الحكومة التي يرأسها الرئيس سعد الحريري والحكومات التي ستتوالى، أن تكون فعلاً حكومات استعادة ثقة عكار بالدولة، وأن يكون العهد الجديد عهد إعادة الدولة إلى عكار.

بدوره دعا عضو المستقبل النائب رياض رحال المعنيين والمسؤولين كافة للعمل سريعا لاتخاذ كل ما يلزم كي يبدأ العمل فورا بمطار القليعات.

رحال وفي بيان أكد ان لجنة الاشغال النيابية درست بشكل موسع ومشبع المشروع، و قدرت كلفة البنى التحية والتجهيزات والابنية، بحوالي مائة وخمسين مليون دولار، و لكن حتى الان لم يتخذ القرار بتشغيله.

وأضاف رحال: لقد بات من الملح والضروري اليوم اكثر من اي وقت مضى، ان يتخذ القرار فورا بفتح القليعات وتشغيله، نظرا لاهمية وجود مطار .