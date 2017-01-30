“تيار المستقبل” اختتم انتخاباته الداخلية.. و”مقاعد المرأة والشباب” من دون “كوتا”

صدر عن “تيار المستقبل”، اليوم، البيان الآتي:

اختتم “تيار المستقبل”، المرحلة الأخيرة من انتخاباته الداخلية، التي تلت المؤتمر العام الثاني، بإنجاز انتخابات أعضاء مكاتب القطاعات والمصالح المركزية، التي جرت في مجمع البيال، أمس، بعد أن أنجز الأسبوع الماضي انتخابات مكاتب المنسقيات في المناطق، على أن يصار بعد ذكرى 14 شباط إلى الإعلان عن تشكيل الأمانة العامة الجديدة والمكتب التنفيذي الجديد.

وكما في انتخابات المنسقيات، لم تبرز الحاجة إلى تطبيق بند الكوتا النسائية والشبابية في انتخابات القطاعات والمصالح المركزية، إذ أسفرت النتيجة عن فوز المرأة والشباب، بعضوية المكاتب، بنسبة فاقت الـ50 بالمئة، الأمر الذي استحق تنويهاً خاصاً من الرئيس سعد الحريري الذي بارك للتيار إنجاز انتخاباته الداخلية، وقال في تغريدة عبر موقع “تويتر” :” تحية لكل من ترشح وشارك. مبروك للفائزات والفائزين، ومبروك مقاعد المرأة والشباب من دون حاجة الى الكوتا”.

القطاعات

وجاءت النتائج النهائية للفائزين بـ 30 مقعداً، في مكاتب القطاعات، على الشكل الآتي:

قطاع المهن الحرة: 9 أعضاء

محمد حاسبيني، عزمي حداد، منذر قمبريس، نزار قاسم، طارق حجار، محمد محمود زنكر، سهى نبيل سنو، مرهف عريمط ووليد فضل قادري.

قطاع النقابات العمالية: 7 أعضاء

نجيب محمد أبو مرعي، عبد اللطيف ترياقي، مازن عبد الرزاق قباني، رنا نبيل العشي، عبد الحليم عانوتي، مازن عفيف مزبودي وعلي أحمد ترشيشي.

قطاع التربية والتعليم: 7 أعضاء

غادة الزعتري، عبد الرحمن برجاوي، محمد توفيق حمصي، ربيع مكوك، وليد جرادي، ملوك محمد ديب محرز وشريف قاسم خضر.

قطاع الاقتصاد والاعمال: 7 أعضاء (تزكية)

وليد شحادة، هيثم الكبي، مازن بيضون، محمد خليل، محمد الجوزو، رندى الكعكي وعبد الكريم علماوي.

المصالح

أما في المصالح، فقد جاءت النتائج النهائية للفائزين بـ 21 مقعداً، في مكاتب المصالح، على الشكل الآتي:

مصلحة الشباب: 9 أعضاء

سنان طلعت العرب، خالد مفيد الحاج، محمد سعد، بكر محمد حلاوي، بلال احمد المير، خالد عبد اللطيف ديك، جلال عاطف عون ، مي عدنان المصري و يسار عدنان حمدان.

مصلحة المرأة: 7 أعضاء (تزكية)

ايناس تميم، مي طبال، فريال الكوش، مرزوقة البستاني، غادة يوسف بيطار، وديعة رمضان وسعاد جنون.

مصلحة الرياضة: 5 أعضاء

حسام زبيبو، مصطفى يحي الدركوش، عفيف بهيج دحروج، سهى حسن مرزوق ومحمد أديب الملا.

منسقية الاغتراب

كما أفضت نتائج منسقية الاغتراب إلى فوز 7 أعضاء للمكتب بالتزكية، وهم: ميرنا محمد منيمنة، نادين نقولا سعادة، اسراء محمد خير حسن، وداد سامي زيدان، باسم عبدو قره بيبار، هيثم سعيد قصب وبهاء الدين كامل مكاوي.