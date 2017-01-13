تونس تصطدم بمصر في تصفيات أمم أفريقيا 2019

أجريت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 والتي من خلالها توزعت المنتخبات على 12 مجموعة بإنتظار مباريات أخرى في الأدوار التمهيدية .
وجاءت المجموعات كالتالي :
1- السنغال – غينيا الاستوائية – السودان – ساوتومي وبرنسيب أو مدغشقر
2- الكاميرون – المغرب – مالاوي – جزر القمر أو موريشيوس
3- مالي – الغابون – بوروندي – جيبوتي أو جنوب السودان
4- الجزائر – توجوتوغو – بنين – غامبيا
5- نيجيريا – جنوب أفريقيا – ليبيا – سيشيل
6- غانا – إثيوبيا – سيراليون – كينيا
7- الكونغو الديمقراطية – جمهورية الكونغو – زيمبابوي – ليبيريا
8- كوت ديفوار – غينيا – أفريقيا الوسطى – رواندا
9- بوركينا فاسو – أنغولا – بوتسوانا – موريتانيا
10- تونس – مصر – النيجر – سوازيلاند
11- زامبيا – موزمبيق – غينيا بيساو – نامبيا
12- الرأس الأخضر – أوغندا – تنزانيا – ليسوتو.
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