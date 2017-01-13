تونس تصطدم بمصر في تصفيات أمم أفريقيا 2019

أجريت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 والتي من خلالها توزعت المنتخبات على 12 مجموعة بإنتظار مباريات أخرى في الأدوار التمهيدية .

وجاءت المجموعات كالتالي :

1- السنغال – غينيا الاستوائية – السودان – ساوتومي وبرنسيب أو مدغشقر

2- الكاميرون – المغرب – مالاوي – جزر القمر أو موريشيوس

3- مالي – الغابون – بوروندي – جيبوتي أو جنوب السودان

4- الجزائر – توجوتوغو – بنين – غامبيا

5- نيجيريا – جنوب أفريقيا – ليبيا – سيشيل

6- غانا – إثيوبيا – سيراليون – كينيا

7- الكونغو الديمقراطية – جمهورية الكونغو – زيمبابوي – ليبيريا

8- كوت ديفوار – غينيا – أفريقيا الوسطى – رواندا

9- بوركينا فاسو – أنغولا – بوتسوانا – موريتانيا

10- تونس – مصر – النيجر – سوازيلاند

11- زامبيا – موزمبيق – غينيا بيساو – نامبيا

12- الرأس الأخضر – أوغندا – تنزانيا – ليسوتو.