توم هانكس يقدم هدية خاصة لصحافيي البيت الابيض.. ما القصة!؟

في حركة تتكرر كل عام، قدّم الممثل الأميركي توم هانكس هدية للصحافيين المسؤولين عن تغطية أخبار البيت الأبيض، عبارة عن آلة لصنع قهوة الإسبرسو بغية منحهم جرعة كافيين تعينهم على ” الكفاح من أجل الحقيقة”.
وهو دائما يقدم عند تسلم رئيس جديد للولايات المتحدة، إلا أن اللافت هذه المرة أن آلة صنع القهوة كانت مصحوبة بملاحظة كتبها هانكس قال فيها: “إلى الفريق الصحفي المسؤول عن تغطية أخبار البيت الأبيض: واصلوا الكفاح من أجل الحقيقة والعدالة وطريقة العيش الأميركية، خاصة الجزء المتعلق بالحقيقة”.
كما احتوت الملاحظة على رسم كاريكاتري يظهر فيه جنود أميركيون، كتب عليه: “هؤلاء الجنود الأميركيون يافعون وأشاوس، منتشون بالنصر، يقبضون على الآلاف من المساجين الجائعين، شعث، غبر، أنهكتهم المعارك”.
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