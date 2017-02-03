توماس مولر: بايرن ميونيخ سبب تراجعي هذا الموسم

رأى مهاجم بايرن ميونيخ توماس مولر أن سبب تراجع معدله التهديفي هذا الموسم يعود إلى معاناة الفريق البافاري بشكل عام وعدم قدرته على تقديم مستوى جيد هذا الموسم.

وقال مولر لموقع “ياهو سبورت“: “لا يمكنني أن ألعب بكل قوتي حينما لا يكون الفريق في أفضل حالاته، ولهذا لم أشعر بشعور جيد على أرضية الملعب خلال المباراتين الأخيرتين لنا”.

وتابع: “بالنظر لأسلوب لعبي والأهداف التي سجلتها في الماضي، سترى أنني اعتمد على زملائي بشكل كبير. أنا لست من نوع اللاعبين الذي يصنع فرصه بنفسه، لست هذا الذي يتسلم الكرة من منتصف الملعب ويراوغ خمسة لاعبين”.

وأضاف مولر: “لا ألوم على زملائي في شيء، علينا أن نفعل هذا كفريق، لقد قمت بتجربة أشياء العديد ولكنها لم تجد نفعا حتى الآن. لم أكن قادرا على إيجاد المساحة التي أحتاجها خلال أخر مباراتين، وهو الأمر الذي كان محبطا للغاية بالنسبة لي”.

يذكر أن توماس مولر، خاض مع متصدر الدوري الالماني 24 مباراة هذا الموسم، في مختلف البطولات، محرزا أربعة أهداف، وصانعا ثمانية.