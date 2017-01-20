توقيف 5 نازحين سوريين في كفررمان لدخولهم خلسة

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي في النبطية أوقفت 5 نازحين سوريين في بلدة كفررمان، وهم فيصل العرب، ثلجة الثلجة، خالد الثلجة، عبدالله الجاسم، بشار البدعي، للاشتباه فيهم ولدخولهم البلاد خلسة.
وتم تسليمهم الى مخفر قوى الامن الداخلي في النبطية للتحقيق معهم.
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