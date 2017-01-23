توقيف 4 من أنصار الاسير على خلفية محاولة التفجير الانتحاري في الحمرا

بعد العملية النوعية لشعبة المعلومات والجيش اللبناني، التي جنّبت لبنان جريمة كبيرة في شارع الحمرا، تستمر القوى الأمنية في ملاحقة الشبكات الإرهابية وفي تنفيذ العمليات الاستباقية، وسط إشادات دولية.

تواصل القوى الامنية تحقيقاتها بشأن محاولة التفجير الانتحاري في مطعم الكوستا في الحمرا. كما تواصل الفعاليات السياسية والاقتصادية التنويه بنجاح القوى الامنية في افشال المخطط الارهابي.

وفي هذا الاطار عقدت جلسة تضامنية لنقابة اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسيري، في مقهى كوستا، تعبيرا عن حب الحياة.

وفي هذا الاطار وبعد 48 ساعة على فشل الهجوم الانتحاري، وعلى خلفية التحقيقات المتواصلة من قبل الاجهزة الامنية المختصة، دهمت قوة من مخابرات الجيش في الجنوب عددا من الأماكن في مدينة صيدا وجوارها واوقفت كلا من محمد م. وهو صاحب ميزان سيارات في محلة الحسبة، ومروان ح. ويعمل مزيناً في منطقة تعمير عين الحلوة، ومحمد د. وهو صاحب محل عصائر في محلة زاروب النجاصة، وهلال ع.

وبحسب المعلومات الامنية فإن جميع الموقوفين هم من مناصري الارهابي الموقوف احمد الأسير.

وفي المواقف، اكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أمام زواره في دار الفتوى ان الدين الاسلامي براء من الاعمال الاجرامية والارهابية، وان لبنان امنه ممسوك، بدليل نجاته من كارثة انتحارية، كادت ان تقع في شارع الحمرا لولا الانجاز المشترك الذي قام به الجيش اللبناني وشعبة المعلومات في كشف المجرم قبل قيامه بعمليته الاجرامية لزعزعة الامن.

وهنأ المفتي دريان القوى الامنية على انجازها الجديد، ودعا الى دعم الجيش والقوى الامنية لمواجهة الإرهاب بتعزيز قدراتهم العسكرية واللوجستية لصد الإعتداءات وإفشال المخططات والمؤامرات على لبنان.