توقيف 3 بنغاليين بينهم الام بجريمة قتل طفلة في كفرشيما

تتابع القوى الامنية تحقيقاتها في جريمة قتل طفلة ورميها في مكب للنفايات في كفرشيما.

وبنتيجة التحقيقات تمكنت قوى الامن من توقيف ثلاثة أشخاص من التابعية البنغالية من بينهم والدة الطفلة للاشتباه بارتكابهم الجريمة، وبموازاة ذلك أقدم مجهولون الاحد، على خطف فتاة قاصر تبلغ من العمر خمسة عشر عاما في بلدة حبوش في قضاء النبطية، ثم طالبوا أهلها بفدية قيمتها ثلاثة آلاف دولار لإطلاق سراحها.

ولا تزال جريمة كفرشيما المروعة تهزت الرأي العام اللبناني، إلا أن ساعات طويلة مرت على المعنيين بالكشف عن حقيقة ما جرى حتى وصلوا الى خيوط قادتهم الى مرتكبي الجريمة النكراء اللذين وضعوا طفلة لم يتجاوز عمرها السنة ونصف في كيس ورموها في حاوية للنفايات في شارع فيليمون وهبي في كفرشيما.

وجهد عناصر قوى الامن الداخلي في متابعة التحقيقات والاستقصاءات حتى تمكنوا خلال اقل من اربع وعشرين ساعة من توقيف ثلاثة أشخاص من التابعية البنغلاديشية للاشتباه بهم بجرم القتل، ومن بينهم والدة الطفلة.

وتستمر مفرزة بعبدا القضائية التي تتابع الجريمة في التحقيقات مع الموقوفين في مخفر تحري بعبدا لاستمكال كافة العناصر بعد تحويل المرتكبيين الى القضاء المختص.

وبحسب بيان شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي فإنه وبعد كشف الطبيب الشرعي على جثة الطفلة، فتبين أنها أصيبت بنزيف في الدماغ كما يظهر عليها علامات الخنق، ورضوض على الأعضاء التناسلية ورضوض على القدمين.

وفي إنتهاك جديد للطفولة، أقدم مجهولون على خطف الفتاة مروى يوسف مكي، التي تبلغ من العمر خمسة عشر عاماً، في بلدة حبوش في قضاء النبطية، ثم طالبوا أهلها بفدية قيمتها ثلاثة آلاف دولار لإطلاق سراحها.

وخلال المساء، أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، عثر على الفتاة البالغة من العمر 15 عاما في منطقة الضاحية الجنوبية، لدى أحد أقاربها، وهي بحالة صحية جيد.

وكان والد الفتاة قد ادعى لدى مخفر درك النبطية، أن مجهولين خطفوا ابنته.