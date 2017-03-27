توقيف 3 أشخاص بتهمة ترويج عملة مزورة جنوبا

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ الآتي:

“بتاريخ 26/03/2017، قام 3 أشخاص على متن سيارة نوع ” كيا بيكانتو”

بترويج عملة مزيفة داخل احد المحال التجارية في بلدة العديسة في الجنوب.

وفي خلال ساعتين، وبنتيجة المتابعة الحثيثة، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، من توقيف هؤلاء الاشخاص على متن السيارة المذكورة في بلدة الطيبة، وهم كل من : ع. م. (مواليد عام 1998)، وع. ا. (مواليد عام 1997) و ح. ا. (مواليد عام 1995)( لبنانيون).

وضبط في حوزتهم مبلغ /2300000/ ليرة لبنانية مزيفة من فئة ال 100 الف، إضافة الى ضبط مبلغ /4200000/ ليرة لبنانية مزيفة في بلدة سعدنايل.

والتحقيق جار باشراف القضاء المختص والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين”.