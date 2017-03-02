توقيف مواطن في الكورة لحيازته أسحلة ومخدرات

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان دورية من استقصاء الشمال في قوى الامن الداخلي، أوقفت في بلدة النخلة المواطن ي.ا، لحيازته أسلحة ومخدرات.
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