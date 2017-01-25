توقيف مواطن بتهمة السرقة في حارة حريك وتعميم صورته

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“ورد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر أحد الاشخاص وهو يقوم بعملية سرقة بطريقة احتيالية من محل تجاري في مدينة الشويفات.

بنتيجة المتابعة والرصد تمكنت فصيلة برج البراجنة في وحدة الدرك الاقليمي، من معرفة هوية ومكان تواجد الفاعل وتوقيفه بعد مداهمة منزله في محلة حارة حريك، وهو:

_ م.ج. ( مواليد عام 1978، لبناني).

بالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه، وأنه قام بعمليات احتيالية أخرى في مناطق مختلفة من جبل لبنان.

لذلك، تعمم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي صورته بناء على إشارة القضاء المختص، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا عليه الحضور الى مركز فصيلة برج البراجنة الكائن في محلة الرويس شارع عبد النور، أو الاتصال على الرقم 543870/01 تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة”.