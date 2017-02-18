توقيف مطلوب في بعلبك

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة،البلاغ التالي:
“بتاريخ 16/02/2017 وفي مدينة بعلبك أوقفت مفرزة بعلبك القضائية في وحدة الشرطة القضائية، المدعو م. م. (مواليد عام 1992، لبناني)، وقد تبين انه مطلوب للقضاء بموجب 18 مذكرة توقيف بجرائم: محاولة قتل، تأليف عصابة سرقة سيارات وسرقة.
التحقيق جار بإشراف القضاءالمختص”.
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