توقيف مطلوب بتهمة الاتجار بالمخدرات في عكار

داهمت دورية من القوة الضاربة في الجيش أحد المنازل في بلدة الهيشة في منطقة وادي خالد الحدودية ، وأوقفت المدعو (حسن .أ) المطلوب بعدة مذكرات توقيف بجرم تهريب سوريين من وإلى الداخل السوري والاتجار بالمخدرات .

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