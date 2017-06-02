توقيف مطلوب بتهمة الاتجار بالمخدرات في عكار

داهمت دورية من القوة الضاربة في الجيش أحد المنازل في بلدة الهيشة في منطقة وادي خالد الحدودية ، وأوقفت المدعو (حسن .أ) المطلوب بعدة مذكرات توقيف بجرم تهريب سوريين من وإلى الداخل السوري والاتجار بالمخدرات .
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