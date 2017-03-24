توقيف مطلوبين اثنين في مداهمات للجيش في الهرمل والقصر الحدودية

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان الجيش اللبناني نفذ فجر اليوم، بمواكبة مديرية المخابرات، مداهمات واسعة لمنازل مطلوبين في احياء الهرمل وبلدة القصر الحدودية، وأوقف مطلوبين اثنين بمذكرات توقيف عدة وهم (هـ. س) و (ك. ج) ونقلهما الى احدى ثكنات المنطقة للتحقيق تميهدا لتسليمها الى القضاء المختص.
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