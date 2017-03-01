توقيف مطلوبين اثنين شمالا وثالث سلم نفسه

أقدم اللبناني أ.ع من بلدة عين الذهب العكارية على تسليم نفسهر لمكتب مكافحة الارهاب والجرائم الهامة، لوجود بلاغ بحث وتحر بحقه بجرم اطلاق نار.

وأوقفت القوى الأمنية عند مفترق برقايل، م.ح المطلوب بمذكرة توقيف.

كذلك تمكنت دورية تابعة لمكتب مكافحة الارهاب والجرائم الهامة في الشمال من توقيف اللبناني ح.ح (مواليد 1995)، وفي حقه مذكرة توقيف بجرم سرقة.