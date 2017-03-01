توقيف مروج عملات اجنبية مزيفة

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الاعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:
” تمكنت المديرية العامة لأمن الدولة – مديرية جبل لبنان الإقليمية – مكتب كسروان الإقليمي من توقيف المدعو (ح. ف.)، الذي تناولت صوره مواقع التواصل الإجتماعي أثناء تنفيذه عمليات ترويج عملات أجنبية مزيفة داخل محلات تجارية منذ أكثر من شهر.
بناء لإشارة القضاء المختص تطلب المديرية العامة لأمن الدولة من الأشخاص الذين وقعوا ضحية اعماله وتعرفوا عليه من خلال صوره، الحضور إلى مكتب كسروان الإقليمي، أو الإتصال على رقم الهاتف 914393/09 تمهيدا لإستكمال التحقيق وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.
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