توقيف متلاعب وتعليق نتائج وحكام أجانب

كشف رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الأخير، أنه تم توقيف شخص نتيجة تحقيقات أجريت عبر القضاء لمواجهة التلاعب بالمباريات وذلك بناء على دعوى الاتحاد ضد مجهول بخصوص محاولة التلاعب بنتيجة مباراة العهد مع النبي شيت التي أجريت في 28 تشرين الأول الماضي في ذهاب الدوري (0 – 0) عبر الاتصال بعدد من اللاعبين قبل المباراة.

وأشار حيدر إلى انه تم تحديد المتصل وأخذت إفادته وجرى توقيفه، مؤكدا ان الاتحاد سيلاحق كل من تسول له نفسه العبث بنزاهة وشفافية اللعبة. وكشف حيدر رفع دعوى قضائية بحق «كل شخص من خارج أسرة كرة القدم يثبت تورطه في التلاعب والمراهنات في كافة البطولات الرسمية، وذلك لعدم صلاحية الاتحاد اتخاذ الاجراءات بحقهم».

وفي الإطار عينه، قرر الاتحاد تعليق نتائج مباريات الصفاء مع الإخاء الاهلي عاليه (1 – 4)، والنبي شيت مع شباب الساحل (0 – 3)، والرياضة والأدب مع الحكمة، والشباب طرابلس مع أنصار الحوارة، والمجد طرابلس مع الهلا حارة الناعمة، وإحالتها إلى لجنة تحقيق اتحادية.

من جهة ثانية، قرر الاتحاد تشكيل لجنة مؤلفة من موسى مكي ومازن رمضان وممثل عن القوى الأمنية والأمين العام جهاد الشحف للكشف على الملاعب ووضع تقرير بشأن مدى جاهزيتها أمنياً لاستقبال المباريات.

وقرر الاتحاد استقدام حكام أجانب لقيادة المباريات الحساسة المتبقية من الدوري الحالي، وتعيين مراقبين كفوئين وعلى قدر عال من المسؤولية، واتخاذ العقوبات بحق كل مراقب لا يرفع في تقريره الأحداث والإشكالات في حال حدوثها بالمباريات، قد تصل إلى شطب المراقب المقصر. وقرر الاتحاد تغريم كل من النجمة والتضامن صور والعهد 500 الف ليرة.