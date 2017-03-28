توقيف لبناني في عكار مشتبه بانتمائه لمجموعات مسلحة

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن دورية من المديرية الاقليمية لأمن الدولة في محافظة عكار تمكنت من توقيف اللبناني أسامة م. ب. (مواليد 1988) عند مفترق بلدة المحمرة – عكار، وهو مشتبه بانتمائه لاحدى المجموعات المسلحة. وسيتم تسليمه الى القضاء المختص.

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