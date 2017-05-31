توقيف فلسطيني في صور بجرم تسهيل دعارة

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن دورية تابعة لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي اوقفت في مدينة صور المدعو ( ص . ا . خ . ن – 1994 فلسطيني ) وهو مطلوب ببلاغ بحث وتحر بجرم تسهيل دعارة.
وتم تسليمه لفصيلة درك صور لاجراء المقتضى القانوني بحقه.
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