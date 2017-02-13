توقيف عصابة سلب بقوة السلاح – فصيلة المريجة

صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

بتاريخ 9/2/2017، تعرض احد المواطنين العاملين في مجال بيع الشقق السكنية لعملية سلب بقوة السلاح، عبر ايهامه من قبل سيدة بانها سوف تقوم بشراء شقة منه. ولدى وصوله لمنزلها الكائن في محلة المريجة لتوقيع العقود، تبين له وجود سيدة اخرى وشخصين احدهما يضع قناعاً على وجهه ويحمل مسدساً حربياً حيث اقدموا على سلبه مبلغ وقدره /500/ دولار اميركي و/50/ الف ليرة لبنانية وبطاقة الائتمان العائدة له وسحبوا من خلالها /1300/ دولار اميركي، وارغموه على توقيع سندات دين بقيمة /20/ الف دولار اميركي إضافة الى قيامهم بحجز حريته لمدة 3 ساعات تقريباً.

وفي خلال ساعات معدودة، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت فصيلة المريجة في وحدة الدرك الاقليمي، من توقيف السيدتين الضالعتين في العملية، وهما :

ع. خ. (مواليد عام 1984، لبنانية)

م. ح. (مواليد عام 1985، لبنانية)

وبتاريخ 10/2/2017 وفي محلة حي السلم، تمكنت الفصيلة المذكورة من توقيف شخص آخر ويدعى:

ع. م. (مواليد عام 1983، لبناني)

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب اليهم.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف شريكهم.