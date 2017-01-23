توقيف عدد من المطلوبين

اوقفت دوريات من مفرزة استقصاء بيرو ت عدد من الاشخاص المطلوبين و هم :

محلة الرملة البيضاء : م . م . ج .لبناني , مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم احتيال و مذكرتي توقيف بجرم شك دون رصيد.

محلة الطريق الجديدة كل من : م . م . ك . ح . سوري , مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم مقاومة رجال السلطة تقضي بالسجن مدة شهر . أ . ي . ك . مكتوم القيد . قيامهما بعمليات نشل.

محلة طرق الشام : ع . م . ش . أ . لبناني , مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم عدم نقل هوية.

محلة الروشة : م . ب . ح . ز . لبناني , مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم مقاومة رجال قوى الامن.

محلة طريق الشام : أ . ع . ع . لبناني , مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم تعاطي مخدرات و خلاصة حكم بجرم مخدرات.

محلة المصيطبة : س . ج . خ . سوري , سرقة دراجة نارية بالجم المشهود و مطلوب بموجب بلاغ بحث و تحري بجرم اقامة غير مشروعة.

محلة رأس بيروت : م . س . ح . لبناني , مطلوب بموجب قرار جزائي بجرم قيادة سيارة دون رخصة.

محلة رأس بيروت : م . ح . ع . لبناني , مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم أسلحة و خلاصة حكم بجرم ضرب و أسلحة و حيازة حبوب مخدرة و مادة الكوكايين.

محلة طريق الشام : م . ي . م . لبناني , مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم اقلاق راحة و قدح و ذم.

محلة الرملة البيضاء : خ . ر . م . خ . سوري , قيادة دراجة نارية مسروقة.

محلة النهر كل من : ب . م . م . لبناني – أ . و . م . لبناني – ب . ع . ح . لبناني , حيازة مادة حشيشة الكيف و حبوب مخدرة.

محلة النهر كل من : ع . ط . أ . لبناني – م . ي . أ . لبناني , حيازة مادة الهيرويين.

محلة الرملة البيضاء : ح . أ . أ . لبناني , حيازة مسدس حربي دون ترخيص.

محلة الرملة البيضاء كل من : م . ن . ه . لبناني – م . ع . ك . ع . لبناني , حيازة مادة حشيشة الكيف.

محلة الرملة البيضاء : ح . م . أ . أ . لبناني , حيازة مادة حشيشة الكيف.

تم توقيف 18 دراجة نارية مخالفة , 13 سيارة مخالفة ضمن نطاق مدينة بيروت .

سلموا الى الفصائل الاقليمية المعنية لاجراء المقتضى القانوني بحقهم .