توقيف عدد من المطلوبين

اوقفت دوريات من مفرزة استقصاء بيرو ت عدد من الاشخاص المطلوبين و هم :
تم توقيف 18 دراجة نارية مخالفة , 13 سيارة مخالفة ضمن نطاق مدينة بيروت .
سلموا الى الفصائل الاقليمية المعنية لاجراء المقتضى القانوني بحقهم .
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