توقيف شخص بجرم سرقة دراجات آلية وآخر بجرم بيعها

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبراً حول قيام احد الاشخاص بسرقة دراجات آلية من محافظتي بيروت وجبل لبنان ونقلها بواسطة “فان” لون ابيض الى منطقة البقاع بغية بيعها.

بتاريخ 22/1/2017 في محلة سبنيه/بعبدا، ونتيجةً للإستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكنت قوة من مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف المشتبه به، ويدعى:

ز. ح. (مواليد عام 1981، لبناني)

على متن الفان المذكور، وضبطت بداخله دراجة آلية نوع “هوجا” دون لوحات مخبأة بطريقة محترفة تحت الواح خشبية، كما عثر بحوزته على مبلغ وقدره 400 دولار اميركي و250 الف ليرة لبنانية وهاتف خلوي.

بالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه وانه يقوم بشراء المسروق من شخص آخر.

بالتاريخ ذاته وفي محلة الشويفات، ونتيجة للمتابعة الحثيثة تمكنت المفرزة المذكورة من خلال عملية امنية من توقيفه وهو:

ح. ا. (مواليد عام 1996، لبناني)

على متن دراجة آلية دون لوحات، وضبط بداخلها ادوات تستخدم في سرقة الدراجات، سكين (6 طقات)وهاتف خلوي.

بالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة الدراجات الآلية بالاشتراك مع آخرين (العمل جار لتوقيفهم)، كما تبين انه مطلوب للقضاء بموجب 10 مذكرات عدلية وبلاغ بحث وتحر بجرم: سرقة، طعن بسكين، نشل وشيك دون رصيد.

التحقيق جارٍ باشراف القضاء المختص.