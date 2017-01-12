توقيف شخصين في الكولا أثناء عملية تسليم مخدرات

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

“حوالي الساعة 22.30 من تاريخ 11/1/2017 ونتيجة للتحريات والرصد، تمكنت دورية من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، من توقيف المدعو ب. ح. (مواليد عام 1995، سوري) وذلك في محلة الكولا، أثناء محاولته استلام كمية من المخدرات من أحد الأشخاص على متن سيارة نوع (BMW)، حيث ترجل الأخير تاركا سيارته ومحاولا الفرار، فطاردته دورية من شعبة المعلومات، في الوقت الذي حاول سائق سيارة نوع هيونداي (I-10) مساعدة سائق سيارة الـ “ب. أم.” على الفرار، فعمد إلى صدم أحد عناصر دورية الاستقصاء (أدخل لاحقا إلى المستشفى للمعالجة) وصدم سيارات عدة مركونة في المحلة، قبل أن يطلق النار باتجاه العناصر الذين ردوا بالمثل على مصدر النيران، ثم لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة، في حين تم توقيف سائق سيارة الـ “ب. أم.”، من قبل دورية شعبة المعلومات، ويدعى س. ح. (مواليد عام 1978، فلسطيني). وتبين انه مطلوب للقضاء بموجب 26 مذكرة وحكم قضائي وبلاغ بحث وتحر، بجرائم قتل، تأليف عصابة سلب، تجارة وترويج مخدرات، إطلاق نار من سلاح حربي وتهديد وتخريب.

ضبطت سيارة الـ “ب. أم.” وعثر بداخلها على كمية من مادة السيلفيا والحبوب والأدوية المخدرة وأكياس صغيرة من النايلون تستخدم للتوضيب والترويج.

أودع الموقوفان والمضبوطات الفصيلة المعنية، للتوسع بالتحقيق معهما، بناء على إشارة القضاء المختص، فيما العمل مستمر لتوقيف شريكهما”.