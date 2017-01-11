توقيف سوري في مشاريع القاع لنقله سوريين الى لبنان بلا اوراق ثبوتية

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن عناصر مكتب أمن الدولة في الهرمل أوقفت السوري محمود هندي العليوي، من مواليد 1978، في محلة مشاريع القاع، بتهمة نقل سوريين داخل الأراضي اللبنانية من دون أوراق ثبوتية، وتمت مصادرة سيارته الخاصة من نوع “مرسيدس”، بانتظار تحويله إلى الجهات المختصة.

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