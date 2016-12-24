توقيف سوري في دوحة عرمون لتواصله مع مجموعات إرهابية

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن المديرية العامة لامن الدولة – مكتب عاليه اوقفت ط.ش. من التابعية السورية في منطقة دوحة عرمون اليوم لتواصله مع مجموعات ارهابية، وذلك بعد رصد ومتابعة من عناصر المكتب أذ نصب له كمين محكم وادى الى توقيفه ويجرى التحقيق معه لمعرفة كل التفاصيل واذا ما كان له شركاء في المنطقة.
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