توقيف سوري في العيون عكار لإنتمائه الى تنظيم ارهابي

أفاد “الوكالة الوطنية للاعلام” أن دورية من مفرزة استقصاء الشمال اوقفت في بلدة العيون العكارية المدعو سامي احمد سلوم من التابعية السورية بجرم الانتماء الى تنظيم ارهابي.

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