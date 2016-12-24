توقيف سورية في بعلبك تعمل لصالح داعش في الرقة

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام ان مديرية أمن الدولة الإقليمية في بعلبك- الهرمل، أوقفت في بعلبك إمرأة من التابعية السورية، تدعى م. العلي، بعد رصد ومتابعة، للاشتباه بعملها لصالح تنظيم “داعش” الارهابي في محافظة الرقة السورية. وتبين بعد توقيفها ان هاتفها الخلوي يحتوي صورا تؤكد انتماءها للتنظيم المذكور.

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