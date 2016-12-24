توقيف سورية في بعلبك تعمل لصالح داعش في الرقة

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام ان مديرية أمن الدولة الإقليمية في بعلبك- الهرمل، أوقفت في بعلبك إمرأة من التابعية السورية، تدعى م. العلي، بعد رصد ومتابعة، للاشتباه بعملها لصالح تنظيم “داعش” الارهابي في محافظة الرقة السورية. وتبين بعد توقيفها ان هاتفها الخلوي يحتوي صورا تؤكد انتماءها للتنظيم المذكور.
مقتل السوري علي مصطفى الصالح (16 عاما) بعد طعنه على يد مجهول في وادي الارنب في عرسال مساء امس، وتم نقله الى مستشفى الرحمة في عرسال.
زلزال بقوة 6,2 درجات قبالة جزيرة لومبوك في اندونيسيا
أحمد الحريري استقبل بركات
“بوعزيزي” جديد يحرق نفسه في ساحل سوريا!!
هجوم عنيف على نيمار قبل مواجهة اتلتيكو مدريد
Powered By Future Television s.a.l