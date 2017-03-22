توقيف تاجر مخدرات مصري كبير في صور

اوقفت مخابرات الجيش اللبناني في صور تاجر مخدرات كبير يحمل الجنسية المصرية في محلة المساكن الشعبية قضاء صور.
وتم ضبطه مع الممنوعات واقتيد الى القطعة المعنية لاستكمال التحقيق معه وبإشراف القضاء المختص .
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