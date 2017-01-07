توقيف ارهابي.. وابراهيم: الارهاب ينحسر وخريطة المنطقة لن تتغير

أكد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ان انتخاب رئيس للجمهورية “انهى وجود دولة بلا رأس وعزز الاستقرار”، ولاحظ ان “اكتمال المؤسسات الدستورية والامن شرطان متلازمان ولازمان”، متحدثا عن “المزيد من التطور الاداري والامني في السنة الجديدة، لا سيما في مكافحة الارهاب التكفيري والخطر الاسرائيلي”. ولفت الى ان اطلاق جواز السفر البيومتري شكل “خطوة تعزز الثقة به وبسلامته في كل العالم”.

ولاحظ اللواء ابراهيم في حديثه إلى مجلة “الأمن العام” ان اتفاق الطائف “لا يزال قابلا للحياة ويتماشى مع حاجاتنا”، داعيا الى تطبيقه “بعد توفير تفسير موحد لكل بنوده”، لافتاً الى “حجم ما القى النزوح السوري علينا من اعباء امنية واجتماعية، الا ان هذا الوجود مضبوط، والامن العام تحمل الاعباء التي القيت عليه في ظل ارتفاع عدد المقيمين على الاراضي اللبنانية الى النصف في اشهر، بالتنسيق مع الاجهزة الامنية والمؤسسات والبلديات”.

في الشأن الاقليمي عبّر اللواء ابراهيم عن اعتقاده بأن الارهاب “بدأ بالانحسار نتيجة تفهم العالم مخاطره على مجتمعاتهم”، قائلا ان خريطة المنطقة “لن تتغير على المستوى الجيوـ سياسي، وان حدود الدول باقية كما كانت قبل ظهور الارهاب”.

وكانت المديرية العامة للأمن العام، أوقفت بناء لإشارة النيابة العامة المختصة، اللبناني (م.ك) للاشتباه بتواصله مع جماعات ارهابية، في إطار متابعة نشاطات المجموعات الارهابية والخلايا النائمة التابعة لها.

وبعد التحقيق معه، إعترف بإنتمائه الى مجموعة الارهابي الفار الى مخيم عين الحلوة (ش.م)، وانه شارك مع افراد هذه المجموعة بمهاجمة مراكز الجيش اللبناني وحواجزه خلال معارك طرابلس الاخيرة، ما ادى الى استشهاد عسكرييين وجرحهم.

بعد انتهاء التحقيقات معه، احيل الى القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف باقي الاشخاص المتورطين.