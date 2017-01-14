توقيف اثنين من الاويغور في الاعتداء على الملهى في اسطنبول

ذكرت وسائل اعلام تركية ان اثنين من الصينيين الاويغور اوقفا واتهما في اطار التحقيق في الاعتداء الذي استهدف ليلة رأس السنة ملهى ليليا في اسطنبول واسفر عن سقوط 39 قتيلا وتبناه تنظيم ا”داعش”.

وقالت وكالة انباء الاناضول القريبة من الحكومة نقلا عن مدع، ان المشتبه بهما عمر عاصم وعبد العزيز عبد الحميد اوقفا واتهما “بالانتماء الى منظمة ارهابية وشراء اسلحة نارية بلا ترخيص والمشاركة في قتل 39 شخصا”.

واضافت: “ان شاهدا عيان في قونية (جنوب) رأى عاصم في الملهى برفقة القاتل المفترض الذي لم تعرف جنسيته بدقة، وما زال فارا على الرغم من حملة بحث واسعة.