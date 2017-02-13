توقيع اتفاقية بين اليونسكو في بيروت ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي

توقيع اتفاقية بين مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي لدعم التعليم الثانوي للشباب المتأثرين بالأزمة السورية

دعم التعليم الثانوي للشباب المتأثرين بالأزمة السورية عنوان اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين مكتب اليونسكو الاقليمي للتربية في الدول العربية في بيروت ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وذلك من ضمن برنامج مشترك حول استراتيجية توفير التعليم للجميع ,ويستهدف المشروع 1100 شاب وشابة سورية في عمر التعليم الثانوي.

التوقيع جرى بين مدير مكتب اليونسكو الدكتور حمد الهمامي، ومدير “مؤسسة الكويت للتقدم العلمي” عدنان شهاب الدين، بحضور السفير الكويتي في لبنان عبد العال القناعي وممثلين عن وزارة التربية واللجنة الوطنية لليونسكو ومكتب اليونسكو.

الهمامي تحدث عن برامج اليونسكو ودعمها للتعليم النظامي وغير النظامي للاجئين السوريين اطفالا وشبابا والجهود المبذولة فيما اشار شهاب الدين الى ان الكويت لديها نظرة استراتيجية الى اهمية المشاركة مع دول الجوار في مجال التعليم لا سيما خلال الأزمات.

السفير الكويتي ناشد الدول المانحة بزيادة مساعداتها واعتبر ان مبادرة الكويت تسعى للاستثمار في الانسان العربي لا سيما الفئات الشابة المعرضة للمخاطر.فيما القيت كلمات طالبت الدول العربية ايضا بتقديم يد العون للبنان على غرار الكويت.