توقعات بتشغيل ميناء المخا في اليمن خلال أيام

كشف نائب وزير النقل اليمني ناصر شريف امس الخميس عن خطة لتأمين وإنعاش ميناء المخا الاستراتيجي، وبقية الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية متوقعاً تشغيل الميناء خلال أيام. وبعد تأمين مدينة المخا، يستعد الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة للزحف نحو معسكر خالد بن الوليد شرقا وميناء الحديدة على امتداد الشريط الساحلي بدعم جوي وبري وبحري من قبل قوات التحالف العربي، بحسب ما أورد العميد عمر جوهر رئيس أركان المنطقة العسكرية الخامسة، الذي قال إن الجيش يسير وفق استراتيجية في تحرير المدن، ومنها ميدي المحاصرة من قبل الجيش . كما أكد جوهر جهوزية القوات الحالية وقدرتها على التقدم، خصوصاً أن لديها 5 ألوية ضاربة لتحرير الحديدة، مضيفاً أن السيطرة على ساحل البحر الأحمر لليمن ستقطع شريان الحياة للانقلابيين الذين كانوا يستفيدون من هذه الموانئ في تهريب السلاح والمواد الممنوعة. توقيف أنشطة اليونيسيف

من جهتها، أوقف الحوثيون كافة أنشطة منظمة اليونيسيف في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم، والسماح للمنظمات بممارسة نشاطها بعد الحصول على الموافقه من قبلهم.

وأفاد مرسوم لوزارة التخطيط والتعاون الدولي في ما يسمى حكومة “الحوثي” غير المعترف بها دوليا بأن منظمة الأمم المتحدة للطفولة لا تقوم بالتنسيق معها في تنفيذ أنشطتها في المحافظات.

وأشارت إلى أنه يتعين على جميع المنظمات والمؤسسات عند تنفيذ أنشطتها التنسيق، والحصول على موافقة من قبل “الوزارة”.

مركز الملك سلمان يوزع 30 ألف سلة غذائية في صنعاء

في مديريات صنعاء، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ثلاثين ألف سلة غذائية تستجيب لاحتياجات الأسر من المواد الغذائية الأساسية. هذه المساعدات استفاد منها 180 ألف شخص من خلال شبكة “النماء” اليمنية للمنظمات الأهلية، وذلك لتخفيف معاناة اليمنيين، ولتحسين الوضع المعيشي للنازحين والمتضررين. ووزعت هذه السلال مؤخراً، في مديريات سنحان وهمْدان وبني مطر وبني حشيش وأرحب والأَعروش وبني شداد والطِيَال والحُصن وجحَانة ونهم.. كما شمل التوزيع تجمعات النازحين من محافظة صنعاء. رصاص لتفريق تظاهرة للصحافيين

من جهة اخرى، فرق الحوثيون بالرصاص الحي في صنعاء، تجمعا احتجاجيا لصحافيي مؤسسة الثورة للطباعة والصحافة والنشر، للمطالبة بدفع رواتبهم ووقف سياسات الإقصاء التي يتبعها الحوثيون ضد الصحافيين والاحتجاج على فساد القياديين المعينين من الحوثي في المؤسسة.

وأوضحت مصادر صحافية أن الجماعات أقدمت على قمع عشرات الصحافيين المحتجين بإطلاق الرصاص الحي لتفريقهم أثناء تجمعهم في فـناء مبنى المؤسسة في حي الجراف شمال مدينة صنعاء.