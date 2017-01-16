توغو تجر ساحل العاج لتعادل سلبي بكأس افريقيا

فرضت توغو التعادل السلبي على ساحل العاج من دون أهداف، في بداية مشوارهما بالمجموعة الثالثة من منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في الغابون.

وسيطر على اللقاء ايقاع ممل، في ظل غياب الخطورة والحس التهديفي من جانب الفريقين، وسط أفضلية لساحل العاج.

في الشوط الأول، حاول الفيلة البحث عن هدف أمام المنافس، لكن محاولاتهم بائت بالفشل عن طريق كل من كودجيا وزاها، فيما سجل محاولات خجولة لتوغو، كان أفضلها في الدقيقة 30 .

في الشوط الثاني، استمر الايقاع على نفس المنوال، وأضاع كودجيا فرصة تسجيل مهمة من رأسية في الدقيقة 54 ، وكان لساحل العاج فرص أخرى لم تساهم في إحداث أي تغيير بالنتيجة السلبية.

ويفيد هذا التعادل المغرب، التي تلتقي في وقت لاحق مع كونغو الديمقراطية ضمن نفس المجموعة.