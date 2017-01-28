توزيع مساعدات إغاثية على نازحين سوريين في عكار

أطلقت هيئة الاغاثة في دار الفتوى، بالتعاون مع جمعية “انيرا” وبتمويل من منظمة “امكور”، حملة توزيع مساعدات إغاثية شتوية على 450 عائلة سورية في مخيمات ومجمعات النازحين في خربة داوود، شملت: ألبسة، أحذية وشواحن كهربائية، بإشراف مدير مكتب الهيئة في عكار محمد عبد المجيد ومندوبي “انيرا”.
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