توران : الارهاب ضربنا بقوة من جديد

وجه لاعب نادي برشلونة التركي اردا توران رسالة الى جميع متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي ، بحيث غرد توران من على حسابه على تويتر بسبب الاعتداءات الارهابية التي طالت تركيا ليلة راس السنة قائلاً:” لقد ضربنا الارهاب بقوة مجدداً، الا اننا سنحمل قلوبنا ونقف مجدداً، تعازي الى اهالي الضحايا”.

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