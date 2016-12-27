توتي وعائلته على شاطئ البحر

نشر قائد نادي روما الايطالي فرانشيسكو توتي صورة له رفقة عائلته على شاطئ البحر في جرز المالديف حيث يقضي عطلته الشتوية.
وعلق توتي على الصورة بقوله :” قضاء هذه الايام مع العائلة افضل ما في الامر، شكراً على كلماتكم واتمنى للجميع اعياد سعيدة”.
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