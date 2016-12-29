توتنهام ينتفض امام ساوثهامبتون ويكتسحه برباعية

ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الانكليزي لكرة القدم ، قلب نادي توتنهام هوتسبيرز تأخره بهدف نظيف أمام ساوثهامبتون بفوز ثمين ومستحق بنتيجة 4 – 1 .

وتقدم اصحاب الارض بهدف مبكر حمل توقيع فان ديك في الدقيقة الثانية ، قبل أن يسجل ديلي آلي هدف التعادل في الدقيقة 19 ، ولينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وفي الشوط الثاني ، منح هاري كين الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 52 ، قبل ان يهدر ركلة جزاء في الدقيقة 58 كان قد طرد على اثرها لاعب القديسين ناثان ريدموند ، وتمكن اللاعب سون هيونغ مين من رفع رصيد الضيوف بعد ان سجل الهدف الثالث في الدقيقة 85 ، وخطف نجم المباراة ديلي آلي الهدف الثاني له والرابع للسبيرز بعد دقيقتين ليقود فريقه لفوز مستحق .

وبهذا الفوز رفع نادي توتنهام رصيده الى 36 نقطة ليبقى في المركز الخامس ، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 24 نقطة ليبقى في المركز الثامن .