توتنهام يعود بالنتيجة ويفرض التعادل المثير على ابناء المدرب غورديولا

ضمن فعاليات الجولة 22 من منافسات الدوري الانكليزي ” البرمييرليغ ” ،فشل فريق مانشستر سيتي بالعودة الى سكة الانتصارات ليكمل اخفاقات بعد ان حسم التعادل الايجابي مواجهته بنتيجة 2-2 أمام فريق توتنهام هوتسبيرز العنيد الذي امسك زمام الامور و عاد بالنتيجة بعد ان تقدم السيتي 2-0 في المباراة المثيرة التي اقيمت على ارض ملعب الاتحاد لتشتعل المعركة على الوصافة عقب هذا تعادل و تعثر الريدز و تعادل الشياطين الحمر.

دخل الفريقان الشوط الاول بكامل تركيزهم لتجنب حصول اي مفاجأة في الدقائق الاولى تلقي بظلالها على المباراة و لكن سرعان ما بسط السيتي سيطرتهم على مجريات اللقاء و صنع العديد من الهجمات الخطرة في ظل تراجع لاعبي السبيرز و الاكتفاء بالدفاع عن مرماهم لتمر الدقائق دون تسجيل اي هدف رغم سيطرة اصحاب الارض لكن براعة الحارس لوريس و صلابة دفاعه كانت في مرصاد لينتهي الشوط الاول بنتيجة سلبية .

وفي الشوط الثاني ،كانت البداية عكس نظيره الاول حيث اشتعل اللقاء سريعاً بعد ان خطف الوافد الجديد الدولي الالماني ليروي ساني التقدم لابناء المدرب غورديولا بعد اربعة دقائق من الانطلاقة و أكمل السيتي ضغطه على مرمى لوريس ليحقق مراده ففي الدقيقة 54 اضاف الدولي البلجيكي كيفين دي بروين الهدف الثاني بعد عرضية متقنة من زميليه رحيم سترلينغ لتصبح النتيجة 2-0 ،ولكن ابناء المدرب بوتيشينيو لم يستسلموا بل تقدموا سريعاً وعند الدقيقة 58 قلص الدولي الانكليزي ديلي الي الفارق بعد ترجمته عرضية زميله بنجاح داخل مرمى الحارس التشيلي برافو لتصبح النتيجة 2-1 ومن ثم تناقل الفريقان الفرص و الهجمات على المرمى قبل ان يكمل البديل الكوري سون تمريرة نجم توتنهام كين في مرمى السيتي ليخطف التعادل في الدقيقة 77 بنتيجة 2-2 مشعلاً اللقاء ليلجأ المدرب الاسباني غورديولا لنجم الدوري البرازيلي المنضم حديثاً للسيتي محاولاً خطف الفوز لكنه فشل بعد اداء جيد من رجال المدرب بوتيشينيو لينتهي اللقاء المثير بالتعادل الايجابي 2-2 .