توتنهام يريد رابيو في الصيف

اشارت تقارير صحفية ان نادي توتنهام الإنكليزي يرغب في الحصول على خدمات لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أدريان رابيو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .
وأوضحت هذه المصادر أن توتنهام أعاد اهتمامه مرة أخرى باللاعب الشاب ، أملًا في ضمه خلال الفترة المقبلة ، خاصة أن عقد رابيو ينتهي مع باريس سان جيرمان في صيف عام 2019 .
سيول وواشنطن باشرتا مناوراتهما العسكرية وبيونغ يانغ تهدد
رسمياً: أتلتيكو يؤكد إعارة فييتو إلى إشبيلية لمدة موسم واحد
الوراثة أكبر مؤشر لأمراض القلب لدى المصابين بالصدفية
بايرن ميونيخ يخيب طموح انشيلوتي لتحقيق رقم قياسي جديد
ريال مدريد يريد نجم امبولي
Powered By Future Television s.a.l