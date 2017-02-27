توتنهام يريد رابيو في الصيف

اشارت تقارير صحفية ان نادي توتنهام الإنكليزي يرغب في الحصول على خدمات لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أدريان رابيو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وأوضحت هذه المصادر أن توتنهام أعاد اهتمامه مرة أخرى باللاعب الشاب ، أملًا في ضمه خلال الفترة المقبلة ، خاصة أن عقد رابيو ينتهي مع باريس سان جيرمان في صيف عام 2019 .