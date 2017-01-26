توتر في أوروبا.. والكشف عن مخطط لعمليات خطف في باريس وبروكسل

في ظل الاوضاع المتوترة في العالم والتتفجيرات المتنقلة، شنت قوات الامن النمسوية الخميس، حملة واسعة في اوساط المتطرفين واعتقلت عددا من الاشخاص.

وقال المتحدث باسم الشرطة في محافظة ستيريا فريتز غروندنيغ لـ”وكالة الصحافة الفرنسية”: “ان العمليات لا تزال مستمرة في غراتس وفي فيينا، وتم اعتقال عدد من الاشخاص”.

ووفقا للموقع الالكتروني لصحيفة “كوريي” اليومية، تم حشد ما لا يقل عن 800 من عناصر الشرطة لهذه العملية المقررة منذ فترة طويلة. وهي تستهدف خصوصا “اشخاصا يتحدرون من يوغوسلافيا السابقة يشتبه في رغبتهم في إنشاء شبكة جهادية”.

من جهة ثانية، ذكرت وسائل إعلام بلجيكيّة، أن أفراداً في الخليّة الجهاديّة التي تقف وراء اعتداءات باريس وبروكسل، فكّروا في خطف شخصيّات أيضاً من اجل التوصّل الى اطلاق سراح معتقلين في بلجيكا، بينهم منفّذ الهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل.

وقالت شبكتا التلفزيون البلجيكيّتان “ار تي بي اف” الناطقة بالفرنسيّة و”في ار تي” الناطقة بالفلمنكيّة، إنّ المحقّقين توصّلوا الى هذه النتيجة من تسجيل لمحادثة عثر عليه على كمبيوتر محمول، ترك في سلة للمهملات في شيربيك في منطقة بروكسل، بالقرب من المخبأ الذي انطلق منه منفّذو الاعتداء على مطار بروكسل في 22 آذار.

والمحادثة جرت بين ابراهيم البكراوي ونجيم العشراوي، اللذين فجّرا نفسيهما في المطار، وخالد البكراوي الانتحاري في مترو ميلبيك من جهة، وقيادي في تنظيم “داعش” في سوريا من جهة اخرى.

واقترح اعضاء المجموعة الثلاث الذين كانوا يعيشون سرّاً في بروكسل، عدداً من الخطط لاعمال ارهابيّة بينها خطف شخصيّات، “رأس أو رأسان”، لمبادلتهم “باخوتنا واخواتنا” المسجونين حاليّاً، وفق ما افادت القناتان اللتان أكّدتا انّهما اطلعتا على وثائق التحقيق.

ويذكر العشراوي في التسجيل، أسماء أشخاص يُريد تحريرهم من السجن مثل مهدي نموش الذي يُشتبه في أنّه منفّذ الاعتداء على المتحف اليهودي في بروكسل، ومحمد بكالي الذي يُعتقد في أنّه قدّم دعماً لوجستيّاً لاعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني 2015.