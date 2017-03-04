توبا بويوكستون تنفذ وعدها وتقاضي الصحف التركية!!

بعد الشائعات التي أطلقتها الصحف التركية عن النجمة التركية توبا بويوكستون وخبر خيانتها لزوجها الممثل أنور صايلاك وطلاقها منه، تفذت توبا تهديدها وأقامت قضية ضد الصحف والمواقع الإلكترونية التي روجت لهذه الشائعات.

وفي تفاصيل القضية التي رفعتها، توبا طالبت بتعويض قدره 50 ألف ليرة، موضحة أنها تعرضت لضغط نفسي بسبب هذه الشائعات المزعجة.

على صعيد آخر، تواصل توبا تصوير مشاهدها بمسلسل “جسور وجميلة” الذي تتعاون فيه مع النجم كيفيانج تاتليتوغ، ونشير الى أن هذه الشائعات انتشرت فور بدأ عرض مسلسل الثنائي مما أثار غضبها.