تواصل تقبل التعازي بالنقيب البعلبكي في نقابة الصحافة لليوم الثاني

تقبل نقيبا الصحافة والمحررين عوني الكعكي وإلياس عون وأعضاء مجلس النقابة: بسام عفيفي، جورج بشير، جورج طرابلسي وعبد الكريم الخليل، عقيلة التقيب الراحل محمد البعلبكي سحر حسين وعائلة البعلبكي، لليوم الثاني على التوالي التعازي برحيل نقيب الصحافة السابق محمد البعلبكي في دار نقابة الصحافة – الروشة.

وحضر معزيا على الرؤساء: أمين الجميل، ميشال سليمان، حسين الحسيني، سليم الحص ممثلا بمستشاره رفعت بدوي، تمام سلام وعقيلته لما، وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصوه على رأس وفد من الحزب “السوري القومي الاجتماعي” ضم: النائب أسعد حردان، أعضاء مجلس العمد: معن حمية، جورج جريج، وائل الحسنية، عاطف بزي، عضوي المجلس الأعلى نجيب خنصر وبشارة باروكي، منفذ عام بيروت حسام زلزلي، قائد الجيش العماد جوزيف عون، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.

والنواب: فريد الياس الخازن، نبيل دوفريج، علي عسيران، نايلة التويني، آلان عون، غازي يوسف ونديم الجميل.

والوزراء السابقون: رمزب جريج، شكيب قرطباوي، محمد المشنوق، شارل رزق، طارق متري، سجعان قزي، وليد الداعوق، خالد قباني، بشارة مرهج، كرم كرم، الياس حنا وإبراهيم حلاوي.

والنواب السابقون: أمين شري، الياس عطالله، حسين يتيم، حسن الرفاعي ومحمد أمين عيتاني.

كما قدم التعازي ممثل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن الشيخ سامر أبو المنى، رئيس مؤسسة العرفان الشيخ علي زين الدين، مطران السريان الأرثوذوكس جورج صليبا ممثلا البطريرك إفرام الثاني، المدير السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، نقيب المحامين في بيروت أنطونيو الهاشم، رئيس المجلس الماروني وديع الخازن، رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان ممثلا بالمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، السفير السابق اللواء محمد الحاج، رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي روجيه نسناس، سفير الجزائر أحمد بوزيان، رئيسة حركة “السلم الاجتماعي” المحامية صونيا إبراهيم عطية.

وفد يمثل “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطسن – القيادة العامة”، وفد جبهة “التحرير الفلسطينية”، رئيس حزب “النجادة” مصطفى الحكيم، عميد السلك القنصلي جوزيف حبيس، الأمير حارس شهاب.

كما حضر معزيا الامين العام لاتحاد الكتاب اللبنانيين الدكتور وجيه فانوس، الامين العام للقاء الارثوذوكسي مروان ابو فاضل، رئيسة لجنة “حقوق المرأة اللبنانية” عائدة نصرالله على رأس وفد من اللجنة، السيدة منى الهراوي، اميمة سليم اللوزي، رئيس مؤسسة “عامل” الدكتور كامل مهنا، وفد مجلة “اطلالة جبلية” ضم: رئيس التحرير الشيخ يوسف عمر، مستشار التحرير الدكتور عبدالحافظ شمص، المحامي حسن برو والدكتور احمد قيس، الرئيس السابق للحزب “السوري القومي السوري الاجتماعي” جبران عريجي، رئيس رابطة “اصدقاء كمال جنبلاط” عباس خلف، وفد الجمعية “الخيرية الاسلامية العاملية” ممثلا رئيس الجمعية محمد يوسف بيضون ضم: يوسف محمد بيضون وعباس بلوط، امين سر “اللجنة الوطنية للدفاع عن الاسرى والمعتقلين” يحيى المعلم، رئيس حزب “الوفاء اللبناني” احمد محمود علوان، رئيس “المجلس الاسلامي الفلسطيني” في لبنان والشتات الشيخ الدكتور محمد نمر زغموت، رئيس “النادي الثقافي العربي” فادي يتيم، رئيس حزب “الحركة اللبنانية” المحامي نبيل مشنتف، اللواء السابق احمد الحاج، المنسق العام ل”تجمع اللجان والروابط الشعبية” معن بشور.

وفد من بلدة حوش الرافقة في قضاء بعلبك، رئيس جمعية “المقاصد الاسلامية” امين الداعوق، رئيس “المجلس الثقافي الانمائي” لمدينة بيروت محمد عاصي، وفد مثل رئيس مجلس قيادة حركة “الناصريين المستقلين” المرابطون ابراهيم قليلات، رئيسة مؤسسة “مخزومي” مي فؤاد مخزومي ومدير عام المؤسسة سامر الصفح، والعديد من الشخصيات والفاعليات السياسية والاجتماعية والاعلامية والدينية والبلدية وعائلات بيروتية.

وتلقى الكعكي برقيات تعزية من الوزير السابق المحامي ناجي البستاني، السفير التونسي كريم بودالي.