توأمٌ افترقتا عند الولادة.. تلتقيان في برنامج تلفزيوني (فيديو)

لطالما شاهدنا في المسلسلات كيف يتم التفريق بين توأمين في الطفولة وتربية كل من هما في عائلة حتى تأتي الحلقة من المسلسل عندما يكتشفان أن لكل منهما أخاً توأماً في مكان ما. لكن هذه المرة لا يتعلق الأمر بمسلسل بل بقصة حقيقية وقعت مع طفلتين تقيمان في أميركا تم تبنّيهما من قبل عائلتين أميركيتين مختلفتين قبل أن يجمع بينهما برنامجٌ تلفزيوني.

وولدت كل من أودري وغريسي في الصين قبل عشر سنوات، وكانت عائلتان لا تعرفان بعضهما بصدد التفكير في تبني طفل صغير، ليشاء القدر أن تزور العائلتان الصين وتتبنيّا الفتاتين وتفترق الصغيرتان. ولم يعلم أي منهما بأن لكل من الفتاتين أختاً توأمَاً في نفس البلد.

ومن الصدف أن العائلتين كانتا في الصين وأنهما عادتا إلى أميركا مع الصغيرتين، وأن كلا الزوجين لم يكن لديهما المانع في تربية الصغيرتين رغم أن الاثنتين معاً كانت لديهما مشكلة في القلب.

المصدر: العربي الجديد