تهجير مئات المعارضين.. وموسكو لا تمانع اقامة مناطق امنة

أعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن موسكو تعمل مع واشنطن لإستيضاح تفاصيل المبادرة الخاصة بإقامة مناطق آمنة في سوريا، وهي مستعدة لدراسة هذه المبادرة، شرط موافقة دمشق عليها.

وأوضح لافروف أنّ مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شان إقامة مناطق آمنة في سوريا، تستهدف كما يبدو، مساعدة النازحين داخل الأراضي السورية، لتخفيف الضغط على دول الجوار، وبالتالي تختلفُ فكرةُ ترامب عن مشاريعَ سابقة ، كان الهدفُ منها إقامة مناطقِ حظر طيران على الطرازِ الليبي، لتشكيل سلطة موازيةٍ فيها، بغية استخدامِهَا لإسقاط الحكومة في دمشق.

من جهتها، حذرت دمشق، الاثنين، من الممرات الآمنة للمدنيين، وقالت إنها سيتعين أن تتم بالتنسيق مع الحكومة السورية وإلا لن تكون آمنة وستنتهك سيادة سوريا.

وجاء الإعلان على لسان وليد المعلم وزير الخارجية السوري في دمشق خلال اجتماع مع فيليبو غراندي رئيس وكالة اللاجئين في الأمم المتحدة.

كذلك قالت مصادر ديبلوماسية غربية إن تحديد الموعد الجديد لمفاوضات جنيف بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة التي كانت مقررة في 8 شباط، ينتظر وضوح الرؤية إزاء خمسة تحديات بينها موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب من العملية السياسية في سوريا والمعارضة المعتدلة، إضافة إلى حل “عقدة” تمثيل المعارضة في المفاوضات التي تأمل الأمم المتحدة في أن تكون مباشرة بين الحكومة والمعارضة.

ميدانياً، بدأت عملية تهجير جديدة بنقل مئات المقاتلين المعارضين وعائلاتهم من وادي بردى قرب دمشق الى إدلب شمالاً، التي تشهد اقتتالاً بين “جبهة فتح الشام”(النصرة سابقاً) وفصائل أخرى بالتزامن مع دخول ورشات صيانة لضخ المياه من نبع الفيجة إلى العاصمة، في وقت شنت فصائل “درع الفرات” المدعومة من تركيا هجوماً جديداً لطرد «داعش» من الباب شمال حلب.

هذا وشنت 6 قاذفات روسية طويلة المدى، غارة جوية على مواقع تنظيم “داعش” الارهابي في محافظة دير الزور السورية، فدمرت نقطتي قيادة والعديد من مخازن الأسلحة، وفق ما أفادت وكالة “إنترفاكس” للأنباء نقلاً عن وزارة الدفاع الروسيّة.